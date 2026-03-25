Michel Komproe dankbaar dat hij nog leeft en herstelt na kapaanval door artiest ‘Kappalani’

Michel Komproe heeft in een bericht op sociale media zijn dankbaarheid uitgesproken voor het feit dat hij na de ernstige kapaanval door de in Suriname beruchte artiest Orlando Watts, beter bekend als ‘Kappalani’, nog steeds in leven is en herstelt.

Op 19 oktober vorig jaar werd Komproe in het gelaat gekapt door Watts, wat resulteerde in een diepe snijwond van ongeveer 15 centimeter. Daarnaast liep het slachtoffer een kapverwonding op aan zijn arm na een afwerende beweging.

Komproe wilde een woordenwisseling met de broer van ‘Kappalani’ sussen. Deze woordenwisseling ontaardde in een vechtpartij, waarbij de artiest zich ermee bemoeide en Komproe te lijf ging met een houwer.

In zijn bericht deelt Komproe zijn ervaring met de Surinaamse gemeenschap. Hij geeft aan hoe zwaar het voor hem is geweest om dagen met een rietje te moeten eten en hoe stressvol de situatie was.

“Dit is wat mij is overkomen op 19 oktober 2025. Ik laat de gemeenschap dit zien zodat ik mijn recht kan krijgen op 25 maart 2026 voor de rechtbank. Ik wil dat mijn ervaring een les is voor andere mensen die zich geweldig willen voordoen op straat. Wat mij is overkomen, wil ik niet dat het iemand anders overkomt,” aldus Komproe.

Het slachtoffer laat verder weten dat hij nog maandenlange behandelingen moet ondergaan bij een plastisch chirurg, maar ondanks de moeilijke periode blijft hij sterk. “Ik bedank een ieder die mij de ondersteuning heeft gegeven in de periode. Ik hou me sterk.”

De strafzaak tegen ‘Kappalani’ wordt vandaag voortgezet, waarbij de artiest nader zal worden verhoord. Tijdens de zitting van 25 februari vroeg de verdachte het slachtoffer om vergiffenis. “No hori mi na ati” zei Watts, waarmee hij Komproe vroeg om geen wrok te koesteren tegen hem. De verdachte verklaarde tevens bereid te zijn alle gemaakte kosten te vergoeden.