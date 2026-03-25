Man overlijdt kort na aantreffen langs de weg door politie, mogelijk sprake van misdrijf

-

0
De politie van Nieuw-Amsterdam heeft dinsdag na een melding een man aangetroffen langs de Oranjeweg in Suriname, in zorgwekkende toestand. Het slachtoffer, beter bekend als ‘Shamiel’, rook volgens de politie sterk naar alcohol en vertoonde snij- en schaafwonden.

De man werd door de wetsdienaren overgebracht naar politiebureau Nieuw-Amsterdam. Kort na aankomst op het bureau kwam hij echter te overlijden.

Gezien de aangetroffen verwondingen houdt de politie rekening met een mogelijk misdrijf. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten (KD) voor verder onderzoek.

De Forensische Opsporing (FO) van de Surinaamse zal de exacte doodsoorzaak moeten vaststellen. De exacte personalia van de overledene zijn vooralsnog niet officieel bekendgemaakt.

