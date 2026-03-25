Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Leerling na schooltijd aangevallen door ex-leerling

Politie gearriveerd op locatie

Een 14-jarige leerling van de Sarasvatischool aan de Groot Blijdenshoopweg in Suriname is dinsdag na schooltijd aangevallen door een ex-leerling.

De redactie van Waterkant.Net sprak hierover met een oom van het slachtoffer. Volgens hem zou de jongen vermoedelijk met een houwer zijn aangevallen.

Vernomen wordt dat er een ruzie ontstond tussen de leerling en de ex-leerling, waarbij laatstgenoemde een voorwerp pakte en de 14-jarige een slag op zijn rechterbeen toebracht.

Het slachtoffer liep geen kapwond op, maar vermoedelijk is hij met de platte kant van de houwer geslagen, waardoor hij pijn ondervond. Door de klap kwam hij op straat ten val en liep hij een schaafwond op aan zijn rechterarm.

De politie van De Nieuwe Grond werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de politie had de verdachte de plek al verlaten. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

De oom bracht zijn neefje naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

