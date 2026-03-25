Currie: “Delegatie naar Ghana om assessment te maken voor training studenten en eventueel leerkrachten”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) is vandaag ingegaan op de onduidelijkheid rondom zijn recente dienstreis naar Ghana. VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft schriftelijk opheldering aan president Jennifer Simons gevraagd over het doel, de duur, de samenstelling en de kosten van de reis.

Volgens Currie is de delegatie in opdracht van het staatshoofd naar Ghana gegaan om een assessment te maken over een training van Surinaamse studenten in belangrijke mate gericht op olie en gas bij het Design and Technology Institute (DTI).

Er is verder ook gekeken naar de mogelijkheid om ook eventueel Surinaamse leerkrachten te trainen.

“Wat betreft het bezoek aan Ghana, daar is de president vorig jaar zelf op bezoek geweest. Ze heeft daar een school bezocht en die school heet Design and Technology Institute, een private school voor met name het TVET onderwijs. Een delegatie van die school uit Ghana is toen in januari hier geweest en er is een meeting op het kabinet van de president geweest.

Ze hebben ook een aantal scholen, waaronder het NATIN en PTC bezocht om te zien hoe het TVET onderwijs bij ons toegaat. Ze hebben een voorstel gedaan om Surinaamse studenten te trainen in het instituut. In belangrijke mate gericht op olie en gas om te kijken of we voldoende opgeleide Surinamers hebben om ingezet te worden wanneer olie en gas van de grond komt in 2028.

Wat we niet willen is dat we buitenlanders moeten halen om in die rollen te voorzien. Dat betekent dat we goed opgeleide Surinamers moeten hebben die voldoen aan de kwaliteitseisen om in die industrie te worden opgezet. De president heeft gevraagd dat er een delegatie gaat naar Ghana er zeker van te zijn dat er een goede assessment wordt gemaakt wanneer we Surinaamse studenten daar naartoe sturen. Ook te kijken of ze voldoen aan de kwaliteitseisen en de certificering van het instituut”, zei Currie voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De delegatie bestond volgens de bewindsman ook uit twee directieleden van het MINOWC en directeuren van het PTC, UNASAT en het AMTO. “De planning was ook om de directeur van het NATIN mee te laten gaan, maar die zat al op een congres in het buitenland. Wat wij zien bij het instituut is dat meer dan 85% bestaat uit praktijk. En er is een heel klein percentage aan theorie.

De bedoeling is dat de onderwijsinstellingen ook daaruit hun lering nemen”, zei de minister. De planning is om komende dinsdag om detailrapportage te doen aan de president. Er zal nog een definitief besluit worden genomen over hoeveel studenten en eventueel leerkrachten afgevaardigd zullen worden. Dit zal allemaal afhangen van de behoefte in de olie en gassector.

Volgens Currie heeft hij zijn vertrek naar Ghana niet voor het vertrek bekendgemaakt, omdat er eerst gekeken moest worden wat in Ghana wordt aangetroffen.