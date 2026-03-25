Buurman (35) aangehouden na mishandeling van buurvrouw en dochter

De 35-jarige verdachte Teninio M. is door de Surinaamse politie aangehouden op verdenking van zware mishandeling en bedreiging.

Het incident deed zich op zaterdag 7 maart voor aan de Sewsaranweg in Suriname. Een 36-jarige vrouw en haar 13-jarige dochter deden aangifte tegen hun buurman.

Volgens de politie werd het meisje op straat geconfronteerd met de verdachte, die bedreigende uitlatingen deed en haar vervolgens met een houten balk achterna ging. Daarbij werd zij geraakt en liep zij letsel op aan haar oog.

Toen de moeder tussenbeide kwam, werd ook zij door de verdachte met het eindhout geslagen, waarbij zij verwondingen opliep.

De verdachte verklaarde dat hij uit zelfverdediging handelde, maar dit wordt door de verklaringen van de slachtoffers tegengesproken.

Teninio blijft hangende het verdere onderzoek in arrest.

Vorig artikel
Man overlijdt kort na aantreffen langs de weg door politie, mogelijk sprake van misdrijf
RELATED ARTICLES

