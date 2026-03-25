Bijeenkomst vandaag focust op aanpak huiselijk en gendergerelateerd geweld

Vandaag vindt in Suriname de themadag ‘Aanpak van Huiselijk en Gendergerelateerd Geweld’ plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in het Marriott Hotel en brengt verschillende organisaties en deskundigen samen om stil te staan bij de bestrijding van huiselijk geweld en geweld op basis van gender.

Volgens het programma start de dag om 08.30 uur met inloop en registratie, waarna om 09.00 uur de officiële opening en het welkomstwoord volgen namens Stichting Projekta.

Daarna wordt onder meer ingegaan op wat huiselijk geweld precies inhoudt, de impact ervan op de samenleving en de benadering ervan als mensenrechtenschending. Ook is er aandacht voor het werk van enkele betrokken organisaties.

Verder staat een case study over een effectieve beschermingsketen op het programma, verzorgd door mw. R. Chotkoe, LL.M van de Nationale Raad Huiselijk Geweld. Aansluitend volgen discussies, vragenrondes en een dialoogmoment waarin prioriteiten worden vastgesteld.

De themadag wordt afgesloten door minister van Justitie en Politie, mr. H. Monorath, waarna om 12.55 uur de sluiting plaatsvindt.

Met de bijeenkomst willen de organisatoren het onderwerp opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht brengen en bijdragen aan een bredere aanpak van huiselijk en gendergerelateerd geweld in Suriname.