Automobilist botst met bromfietser en ramt daarna vier elektriciteitsmasten langs Kennedyweg

Op de Kennedyweg, voorbij de Coropinabrug in de richting van Zanderij, heeft zich dinsdagavond een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een personenauto kwam in botsing met een bromfietser en ramde vervolgens vier elektriciteitsmasten.

De bromfietser raakte gewond en werd na eerste hulp ter plaatse met een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog geen nadere informatie bekend.

Door het ongeval is de elektriciteitstoevoer in het gebied tijdelijk afgesloten. Ook ondervindt het verkeer ernstige hinder op de Kennedyweg. Weggebruikers wordt dringend geadviseerd om alternatieve routes te nemen. Er wordt geadviseerd uit te wijken via de Desire Delano Bouterse Highway of de Meursweg.

De autoriteiten zijn ter plaatse en werken aan het veiligstellen van de situatie en het herstellen van de beschadigde infrastructuur.