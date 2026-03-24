Zware crash met tankwagen: pick-up total loss, drie gewonden naar ziekenhuis

Een rit op de Martin Luther Kingweg in Suriname is vanmorgen dramatisch geëindigd na een zware botsing tussen een pick-up en een brandstoftankwagen. Het ongeval vond plaats nabij de bocht met de Avobakaweg en zorgde voor flinke schade en meerdere gewonden.

Volgens de eerste informatie kwamen een Toyota Hilux pick-up en een tankwagen hard met elkaar in botsing. De klap was zo hevig dat de pick-up zwaar werd vernield en later door een sleepdienst moest worden afgevoerd.

Bij het ongeval raakten drie mannen gewond. Ze zijn per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De exacte toedracht van het ongeval is vooralsnog onduidelijk. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en zal moeten uitwijzen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

De aanrijding zorgde tijdelijk voor oponthoud op de weg, terwijl hulpdiensten en politie ter plaatse werkten.