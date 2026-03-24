SRD 100.000 beloning voor gouden tip na inbraak bij Sam Tronics Wanica

Telefoonwinkel Sam Tronics heeft een beloning van maar liefst SRD 100.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de drie inbrekers die vanochtend rond 03:00 uur hebben toegeslagen bij het filiaal gevestigd op het Sun Centre complex aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Tijdens de inbraak werd onder andere een groot aantal mobiele telefoons buitgemaakt. De exacte buit wordt nog onderzocht.

De drie daders, die gemaskerd waren, drongen het terrein van het Sun Centre binnen en vielen de bewaker direct aan.

Twee van de criminelen waren gewapend met vuurwapens, terwijl de derde een mes droeg. De bewaker werd gekneveld met tie wraps en achtergelaten op de locatie, terwijl zijn mobiele telefoon werd gestolen.

Na het uitschakelen van de bewaker werd toegeslagen bij Sam Tronics. Na de daad sloegen de criminelen op de vlucht. De inbraak is vastgelegd op beveiligingscamera’s.

Sam Tronics hoopt met de beloning van SRD 100.000 een snelle oplossing van deze zaak te bewerkstelligen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Bekijk hieronder een video hoe de criminelen toeslaan in de zaak.