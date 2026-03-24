Rouwplechtigheid in Albina mondt uit in geweld: vrouw later opnieuw met hout geslagen

Een rouwplechtigheid in Albina is uitgelopen op een gewelddadig incident waarbij een vrouw niet alleen op de locatie zelf zou zijn mishandeld, maar later ook bij haar woning opnieuw zou zijn aangevallen.

In verband met de zaak zijn twee vrouwelijke verdachten, P.L. en D.S., op zaterdag 14 maart 2026 aangehouden op verdenking van mishandeling en openlijke geweldpleging.

De zaak kwam aan het rollen nadat het slachtoffer, P.P., op zaterdag 7 maart aangifte deed bij de politie van regio Oost Suriname. Volgens haar verklaring bevond zij zich bij een rouwplechtigheid, waar ook de twee verdachten aanwezig waren. Toen de vrouwen haar zagen, zouden zij direct op haar zijn afgelopen en haar hebben aangesproken.

Wat daarna volgde, liep volgens de aangeefster snel uit de hand. Zij verklaarde dat P.L., die haar buurvrouw is, haar meerdere keren in het gezicht sloeg. Vervolgens zou D.S. haar ten val hebben gebracht en hebben vastgehouden, waardoor de mishandeling kon doorgaan.

Om te voorkomen dat de situatie verder escaleerde, besloot het slachtoffer de plechtigheid te verlaten en naar huis te gaan. Maar daar zou de rust nog niet zijn teruggekeerd. Volgens haar zag zij bij aankomst dat beide vrouwen zich op het balkon van P.L. bevonden.

Toen zij uit de auto van een collega stapte, zouden de twee verdachten opnieuw op haar zijn afgerend. Ditmaal zou zij met een stuk hout meerdere keren over haar hoofd en lichaam zijn geslagen. Omstanders, onder wie haar collega en buurtbewoners, kwamen tussenbeide en wisten de betrokkenen uiteindelijk uit elkaar te halen.

Een week later, op zaterdag 14 maart, werden P.L. en D.S. aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide vrouwen in verzekering gesteld.

Het verdere onderzoek in deze zaak is in handen van politiebureau Albina.