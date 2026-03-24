Paniek bij Natio vlak voor wedstrijd tegen Bolivia? KNVB onderzoekt paspoorten Surinaamse spelers

Suriname dreigt vlak voor het cruciale WK-play-offduel met Bolivia te worden geraakt door een onverwachte paspoortkwestie. Volgens berichten uit Nederland onderzoekt de KNVB nu ook de speelgerechtigheid van enkele Surinaamse internationals, nadat eerder al commotie was ontstaan rond Indonesische spelers in het betaalde voetbal.

De onrust zou volgens voetbaprimeur.nl zijn overgeslagen naar het trainingskamp van Natio in Monterrey, waar bondscoach Henk ten Cate zijn ploeg voorbereidt op misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van het Surinaamse voetbal. Daarbij wordt gekeken of sommige spelers beschikken over een sportpaspoort of dat er mogelijk sprake is van reguliere naturalisatie, wat gevolgen kan hebben voor hun status in Nederland.

De rel ontstond nadat NAC Breda vragen stelde over de speelgerechtigheid van Go Ahead Eagles-verdediger Dean James, die uitkomt voor Indonesië. Sindsdien ligt de hele kwestie van dubbele nationaliteiten en verblijfsstatus in het Nederlandse profvoetbal onder een vergrootglas, met nu dus ook mogelijke gevolgen voor Suriname.

Dat komt op een uiterst ongelukkig moment. Suriname speelt donderdag 26 maart in Mexico de halve finale van de intercontinentale WK-play-offs tegen Bolivia. Bij winst wacht op 31 maart nog een allesbeslissende finale tegen Irak voor een ticket naar het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Voorlopig is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk maatregelen volgen, maar de stress binnen het Surinaamse kamp is volgens de berichtgeving flink toegenomen. Als spelers inderdaad tijdelijk niet inzetbaar zouden blijken in Nederland, kan dat hun ritme en de voorbereiding van Natio stevig verstoren. Zie ook Voetbal International.