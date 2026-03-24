Overtoom zet in op vernieuwing met focus op erfgoed, veiligheid en leefbaarheid

In Dorp Overtoom in Para wordt stevig gewerkt aan een brede ontwikkeling waarin erfgoedbescherming, veiligheid, leefbaarheid en gemeenschapsopbouw nauw met elkaar zijn verweven. De kar wordt daarbij getrokken door Stichting Lilaf Overtoom en de Erfgenamen Vereniging Sjulang Kondre, die onder leiding van voorzitter Jolanda Purperhart, MSc, zeggen te bouwen aan een toekomstvisie waarbij de geschiedenis van het dorp nadrukkelijk wordt gerespecteerd.

Volgens de initiatiefnemers treden beide organisaties op als de enige rechtmatige beheerders van het erfgoed van Overtoom. Zij stellen dat zij handelen namens de wettige erfgenamen en eigenaren, op basis van een notariële Verklaring van Erfrecht en een officiële bekrachtiging via resolutie, met erkenning door de president van Suriname. Daarmee nemen zij nadrukkelijk afstand van structuren die volgens hen geen wettelijke bevoegdheid hebben en geen erkenning genieten binnen het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Een van de meest tastbare resultaten voor de gemeenschap is de aanleg van straatverlichting aan de Izaak Jacob Purperhartstraat. Bewoners moesten zich daar jarenlang in volledige duisternis verplaatsen, wat volgens de organisaties vooral voor schoolgaande kinderen onveilige situaties opleverde. De ernst van dat probleem kwam volgens hen pijnlijk aan het licht toen een bewoner in een onverlichte straat door een giftige slang werd gebeten en het incident niet overleefde.

Na aanhoudende inspanningen en overleg met het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Energiebedrijven Suriname is de straatverlichting inmiddels gerealiseerd. Volgens Stichting Lilaf Overtoom betekent dit een belangrijke verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp. De stichting spreekt daarbij haar dank uit aan de betrokken instanties, met bijzondere waardering voor EBS, dat zorgde voor de uitvoering.

Ook op het vlak van veiligheid is volgens de stichting de afgelopen periode werk verzet. Zo werd eerder een petitie tegen geweld en criminaliteit georganiseerd, die door 402 bewoners werd ondertekend. Die actie werd aangeboden aan het commissariaat van Para en aan de politie van Rijsdijk. Dat leidde volgens de stichting tot concrete afspraken over de plaatsing van Safe City-camera’s op de hoek van de Keetje Jovalweg en de Kennedyweg.

Daarnaast wordt ook ingezet op sport, recreatie en milieu. In samenwerking met de vorige regering zijn afspraken gemaakt over de aanleg van een sportveld. In dat traject zou ook een voormalig DNA-lid van Para de situatie ter plaatse hebben bekeken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een schonere woonomgeving. In overleg met Openbaar Groen is afgesproken dat de berm langs de Kennedyweg, tussen kilometer 33 en 36, door de stichting zelf zal worden onderhouden. Dat gebeurt binnen het project “Houd Overtoom Schoon”, waarbij ook grote vuilnisbakken zijn geplaatst om het afvalbeheer te verbeteren.

De organisaties benadrukken verder dat zij ook investeren in praktische middelen om de ontwikkeling van het dorp te ondersteunen. Met financiële bijdragen van wettige erfgenamen en mede-eigenaren zijn een eigen graafmachine en een oprijtruck aangeschaft. Deze worden ingezet bij infrastructurele werkzaamheden en bij de verdere uitbouw van het woonproject “Vernieuwde Overtoom”.

Verder is een herregistratieplicht ingevoerd om bewoners te voorzien van juiste en rechtmatige perceeldocumentatie. Volgens de stichting moet dit bijdragen aan meer transparantie en rechtszekerheid binnen de gemeenschap.

De organisaties stellen dat de tot nu toe behaalde resultaten niet alleen door het bestuur, maar ook door de gemeenschap worden gedragen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan nieuwe plannen om de ontwikkeling van Overtoom voort te zetten. Volgens voorzitter Jolanda Purperhart vormen samenwerking, rechtszekerheid en de kracht van de gemeenschap de belangrijkste pijlers voor een duurzame toekomst van het dorp.