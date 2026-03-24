Del Castilho: “Partijpolitiek niet meer de ruimte geven om straffeloosheid te propageren”

Voor DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho moet artikel 140, ofwel de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA), uit de Grondwet van de Republiek Suriname worden gehaald. Hierdoor zal De Nationale Assemblee, ofwel de partijpolitiek, niet meer de ruimte hebben om straffeloosheid te propageren boven rechtvaardigheid voor de samenleving.

“Omdat wij als samenleving gezien hebben hoe DNA zich opstelt in die politieke cultuur die er tot nu toe nog heerst. Als beschermer van goed en kwaad van de mensen die aan hen gelieerd zijn”, zei Del Castilho in het programma ABC Actueel.

Volgens de politica gaat het argument van voorkoming van politieke vervolging met deze wet niet op in een samenleving waar er sterke instituten zijn. Daarbij komt dan ook een DNA waarin leden naar eer en geweten hun functie onafhankelijk uitvoeren.

“Dus als gekozen volksvertegenwoordigers en niet als knechten van de leiding van hun partij. En in onze realiteit wordt het gehanteerd als een poort om te beschermen”, stelde zij.

Del Castilho noemt als voorbeeld het eerste verzoek van het Openbaar Ministerie enkele jaren terug om ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het parlement onder leiding van de toenmalige voorzitter Jennifer Simons koos er echter voor om artikel 140 te gebruiken om de rechtsgang te blokkeren. Vervolgens kwam er een regeringswisseling, werd de case weer behandeld en is de in staat van beschuldigingstelling wel goedgekeurd.

“Was er geen regeringswisseling geweest, dan was Hoefdraad straffeloos gebleven. En in onze samenleving kunnen we dat niet permitteren, want die handelingen leiden ertoe dat ons politiek systeem, onze democratie, steeds zwakker wordt. Omdat het volk minder vertrouwen heeft”, aldus Del Castilho.