Brunswijk over NDP: “Den mang disi na gangster”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk vindt het niet correct dat coalitiepartner NDP eigen zaken in hoog tempo in orde maakt, terwijl zaken van coalitiepartijen, zoals de ABOP en BEP, steeds met diverse argumenten worden vertraagd.

“Wanneer de zaken van de ABOP, BEP en andere partijen geregeld moeten worden, dan moet er eerst naar de wet gekeken worden. Maar wanneer het bij hun gaat, dan is er een bijzondere aanvaarding. Den mang e seti den sani snel snel. Dus dat is het probleem dat we nog hebben. Den mang disi na gangster”, zei Brunswijk op D-TV Express.

De politicus, die nu ook vicevoorzitter is van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA), is echter niet helemaal ontevreden en is vastberaden om, rekening houdend met de politieke realiteit, tot 2030 in deze coalitiesamenwerking te blijven.

Voor nu is het ook te prematuur om een conclusie te trekken, aangezien de regering nauwelijks een jaar aanzit.

“Je moet rekening houden met de politieke realiteit. En wij kijken en houden vol totdat we dat kunnen. Maar het is niet zo dat alles vlekkeloos gaat. Er zijn hier en daar nog wat brandjes die we moeten blussen. Ik hou nog vol. Als het niet te grof gaat, dan gaan we”, stelde hij.

Brunswijk benadrukte wederom dat wanneer er afspraken worden gemaakt, men zich dan aan de gemaakte afspraken moet houden. Dat is het enige dat hem hindert.