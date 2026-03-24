Bijna 20 kilo hasj onderschept in Vlissingen in container met bestemming Suriname

Een containerzending met eindbestemming Suriname is in de haven van Vlissingen onderschept nadat daarin bijna 20 kilo hasj werd ontdekt. De drugs zaten verborgen tussen goederen die waren opgegeven als auto-onderdelen, samen met diverse andere lading, waaronder geschenkzendingen van en voor particulieren.

De onderschepping vond plaats op woensdag 18 maart 2026 tijdens een gerichte controle van de Douane. Die controle kwam niet toevallig tot stand: de zending was vooraf geselecteerd op basis van een risicoanalyse van het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC), dat goederenstromen beoordeelt en verdachte zendingen aanwijst voor een diepgaand onderzoek.

Tijdens de inspectie werden ook speurhonden ingezet. Nadat de honden positief reageerden, werd de container nader onderzocht. Daarbij stuitten douanemedewerkers op de partij hasj, met een totaalgewicht van bijna 20 kilo.

Opvallend is dat de verdovende middelen werden aangetroffen in een vracht die officieel stond geregistreerd als een lading auto-onderdelen. Juist doordat de container daarnaast ook andere goederen bevatte, waaronder pakketten en geschenkzendingen van particulieren, kreeg de smokkelpoging een extra verhullend karakter.

De aangetroffen drugs zijn direct in beslag genomen. Daarna is de partij vernietigd.

De zaak onderstreept volgens de beschikbare informatie opnieuw hoe zendingen die op het eerste gezicht een gewone handels- of particuliere lading lijken, toch kunnen worden gebruikt voor drugstransport. In dit geval voorkwam een combinatie van risicoanalyse en speurhonden dat de partij Suriname zou bereiken.