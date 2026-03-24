Bewaker (56) gekneveld achtergelaten na gewapende roofoverval

Een 56-jarige bewaker is in de afgelopen nacht door drie gemaskerde en gewapende criminelen overvallen en gekneveld achtergelaten. Het incident vond plaats bij Sam Tronix aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie hebben de daders het slachtoffer overmeesterd. Twee van hen waren bewapend met vuurwapens, terwijl de derde verdachte een mes bij zich had.

De bewaker werd vervolgens met tie-wraps vastgebonden en in hulpeloze toestand achtergelaten. De overvallers maakten in elk geval zijn mobiele telefoon buit. Welke andere goederen zijn meegenomen, wordt nog onderzocht.

Na de overval werd ook ingebroken bij Sam Tronix. Wat daarbij precies is weggenomen, is vooralsnog niet duidelijk en wordt eveneens onderzocht.

Na hun daad zijn de verdachten in onbekende richting gevlucht. De politie van De Nieuwe Grond ging na de melding ter plaatse voor onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.