Afslaande automobilist veroorzaakt botsing op Indira Gandhiweg: vier gewonden naar ziekenhuis

Een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg in Suriname heeft zondagmiddag vier gewonden geëist, nadat een afslaande automobilist in botsing kwam met een bromfiets. Zowel de bestuurder en duorijder van de bromfiets als de inzittenden van de auto moesten voor medische behandeling naar het ziekenhuis.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg op 22 maart 2026 rond 17.40 uur melding van de aanrijding, die plaatsvond ter hoogte van de kruising met de Ramphalstraat. Toen agenten de situatie onderzochten, kwam naar voren dat zowel de personenauto als de bromfiets uit de richting van Lelydorp in de richting van Latour reden.

Volgens het voorlopige onderzoek bevond de bromfietser zich op het rijwielpad, terwijl de automobilist over de rijbaan reed. Op het moment dat de autobestuurder linksaf wilde slaan om de Ramphalstraat in te rijden, zou daarbij geen voorrang zijn verleend aan de bromfiets. De botsing die volgde, liet zich direct voelen aan beide kanten.

De bromfietser en diens passagier liepen lichamelijk letsel op en werden per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ook in de auto bleef het niet bij de schrik: zowel de bestuurder als de meerijder raakten gewond en moesten eveneens voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het AZP.

Het ongeval onderstreept hoe één verkeersovertreding op een drukke verkeersader in korte tijd meerdere slachtoffers kan maken. De Surinaamse politie zet het onderzoek naar de precieze toedracht voort.