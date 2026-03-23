Verdachte na bijna acht maanden opgepakt voor brute kappartij in binnenstad

De 29-jarige Rodney B. is zondagavond aan de Crommelinstraat in Suriname aangehouden op verdenking van een gewelddadige aanval die zich eind september vorig jaar in de binnenstad van Paramaribo afspeelde.

De arrestatie werd verricht door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBT-P), op basis van informatie van de intelunits CNTI en SIGMA.

De verdachte zou op 28 september 2025 aan de Hofstraat een 45-jarige gouddelver met een houwer hebben aangevallen. Het slachtoffer liep daarbij zware kapverwondingen op aan zijn rechteronderbeen en brak ook een been.

Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij die dag vanuit Paranam naar de stad was gekomen om iets te verkopen. Nadat hij zijn bus had gemist, kocht hij een blik bier bij een winkel op de hoek van de Hofstraat en Gesselstraat. Een discussie over wisselgeld liep daar uit de hand, waarna twee mannen zich ermee bemoeiden en de situatie verder escaleerde.

Nadat de man de winkel had verlaten, werd hij volgens zijn verklaring achtervolgd. Niet ver van de winkel, ter hoogte van een pand aan de Hofstraat, werd hij aangesproken en vrijwel onmiddellijk aangevallen.

Eén van de belagers, gekleed in een wit T-shirt, sloeg meerdere keren met een houwer in op zijn rechteronderbeen. Pas door ingrijpen van omstanders kwam er een einde aan het geweld.

Het slachtoffer stortte zwaargewond neer op straat en kreeg eerste hulp van omstanders, waarna hij per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis werd gebracht.

Na maanden van intensief speurwerk is Rodney B. nu als verdachte aangehouden. Het Surinaamse Openbaar Ministerie zal zich buigen over het verdere verloop van de zaak.