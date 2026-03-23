Uitwijkmanoeuvre voor jongeren op e-bikes eindigt met auto tegen EBS-mast

Een poging om een botsing met enkele jongeren op e-bikes te voorkomen, is vrijdagavond uitgelopen op een harde klap tegen een EBS-mast aan de Hannaslustweg in Suriname. De mast brak door de impact zelfs in tweeën.

De politie van De Nieuwe Grond kreeg op 20 maart 2026 melding van het verkeersongeval en ging direct ter plaatse voor onderzoek. Op de locatie troffen agenten de bestuurder van de personenauto, G.M., aan.

Volgens de verklaring van de automobilist reed hij over de Hannaslustweg in de richting van de Magentakanaalweg, toen zich op een gegeven moment enkele jongeren op e-bikes voor hem bevonden. Die zouden plotseling midden op de weg zijn gaan rijden.

Om een aanrijding te vermijden, stuurde de bestuurder naar rechts. Daarbij verloor hij de controle over het voertuig, waarna de auto met kracht tegen een EBS-mast botste. De gevolgen waren aanzienlijk: de mast brak door de aanrijding in twee delen.

Ondanks de forse impact kwam de bestuurder zonder letsel uit het incident. De auto liep wel materiële schade op. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.

Vorig artikel
Man zegt zich onveilig te voelen na conflict met politieagente en vraagt ingrijpen korpsleiding
RELATED ARTICLES

