Rusland: “Mensen die een bepaald bedrag te boven gaan, overwegen we wel te vragen om een bijdrage te leveren”

Hoewel de regering met de price cap op brandstofprijzen ook de mensen die de hogere prijzen kunnen betalen subsidieert, zal volgens vicepresident Gregory Rusland op een gegeven moment wel het besluit worden genomen dat deze groep meer inlevert.

“De actie om die mensen uit te sluiten, vergt op dit moment veel meer inspanning dan het probleem dat nu hier is. Hoe gaan we proberen te vermijden dat ik bijvoorbeeld ook ga profiteren van die lagere prijs? Die groep is relatief klein.

Een grote groep heeft ondersteuning nodig. Dus wij hebben gezegd: we gaan snel schakelen en gaandeweg zullen we maatregelen treffen. Ik zal niet te veel vooruitlopen. Maar wanneer mensen een bepaald bedrag te boven gaan qua inkomsten, dan overwegen we wel om die mensen te vragen een bijdrage te leveren in de komende periode.

Zoals we dat hebben gehad tijdens de regering Venetiaan. Toen verdiende ik 60 dollar per maand op de universiteit, maar als docenten hebben we toen 10% per maand moeten inleveren. Ook mensen met een bepaald salaris. Dat moeten we weer gaan bekijken”, zei Rusland in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

De price cap moest volgens de tweede man van het land snel worden ingevoerd vanwege het feit dat de prijs voor diesel al boven de SRD 60 per liter lag. Met de price cap op diesel naar SRD 53 wordt er nu al 7 SRD uit de government take ingeleverd. Rusland ging echter niet in op het totale bedrag dat de overheid per liter brandstof int, maar stelde wel dat deze price cap voor brandstof niet voor altijd zal gelden.

“Maar de hele situatie betekent dat ook Staatsolie extra gaat verdienen uit haar olie-inkomsten. En wij als regering hebben de taak om te kijken hoe wij spreiding kunnen krijgen van die extra inkomsten. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat we de inkomsten eruit halen om balans te brengen in de samenleving. Het is helemaal uitgerekend”, aldus de vp.