Rover (21) opgepakt nadat hij Nederlander stak na weigering van geld

De 21-jarige Luciano P., beter bekend als ‘Aproeka’, is maandag aangehouden op verdenking van een gewelddadige aanval op een 66-jarige Nederlander aan de Groenhartstraat in Suriname. De arrestatie werd verricht door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), na informatie van de intel-units CNTI en SIGMA.

Volgens het politieonderzoek benaderde de verdachte het slachtoffer vorige week dinsdag toen deze in zijn goudkleurige Toyota Funcargo langs de berm op een vriend zat te wachten. De man zou om geld hebben gevraagd en sloeg toe toen de Nederlander aangaf niets bij zich te hebben.

De verdachte probeerde vervolgens de zwarte handtas van het slachtoffer te roven. Toen dat niet lukte, trok hij een mes en stak de man aan de rechterkant van zijn borst. Bij een tweede aanval wist het slachtoffer het mes met zijn linkerhand vast te pakken, maar liep daarbij een diepe snijwond op aan zijn handpalm.

Na de aanval ging de dader er zonder buit vandoor. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter naast zijn voertuig en werd korte tijd later door omstanders geholpen. Vanwege het bloedverlies was hij moeilijk aanspreekbaar.

De politie van bureau Herman Gooding wist camerabeelden van het incident veilig te stellen. Op basis daarvan kon Luciano P. worden geïdentificeerd, opgespoord en aangehouden.