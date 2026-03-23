Regering blundert inderdaad bij benoeming nieuwe raad bij CBvS; Rusland vraagt Wijnerman te corrigeren

Nadat VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vorige week zijn bezorgdheid in De Nationale Assemblee (DNA) uitte over de legitimiteit van de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), verklaarde vicepresident Gregory Rusland zondag in het programma Welingelichte Kringen op ABC dat er inderdaad fouten zijn gemaakt.

“Wat wij hadden goedgekeurd is dat er een president-commissaris benoemd zou worden, maar ik begrijp van de minister dat dat volgens de Bankwet niet zo is. Het zijn leden allemaal en ze moeten uit hun midden een pres-com kiezen.

Afgelopen woensdag heeft zij dus ook een voorstel ingediend, waarbij ze vraagt om het oude besluit terug te nemen en een nieuwe te nemen waarbij we vragen om dat stukje van de pres-com eruit te halen”, zei Rusland.

Volgens Gajadien zou de nieuwe raad tot stand zijn gebracht, terwijl er al een bestaande raad was die voor een termijn van vijf jaar was benoemd. Volgens de VHP’er is dat gebeurd via een missive die niet strookt met de bepalingen in de Bankwet.

Wat volgens Rusland wel ervan uit kan worden gegaan is dat de oude RvT automatisch is bedankt toen de nieuwe werd benoemd. Of dat volgens de Bankwet wel mocht wilde Rusland niet aangeven. Daar zal binnenkort minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning op ingaan.