Man zegt zich onveilig te voelen na conflict met politieagente en vraagt ingrijpen korpsleiding

Een man die enkele maanden geleden betrokken raakte bij een verkeersongeval in Suriname, zegt zich inmiddels onveilig en geïntimideerd te voelen na meerdere confrontaties met een politieagente die volgens hem ook betrokken was bij de afhandeling van die zaak. De man, Imro Cameron, deed zijn verhaal in een live-interview bij Sign-In TV en roept de korpsleiding en de minister van Justitie en Politie op om de kwestie te onderzoeken.

Volgens Cameron begon de hele situatie op 7 januari van dit jaar, toen hij naar eigen zeggen werd aangereden door een vrouw in een busje. Daarbij zou hij letsel hebben opgelopen aan zijn zij en elleboog. Hij stelt dat de ziekenhuiskosten deels via de verzekering zijn vergoed, maar dat andere uitgaven, waaronder taxikosten, een verlengd ticket en schade aan zijn bril, niet volledig zijn gedekt.

De zaak zou volgens hem verder uit de hand zijn gelopen door de manier waarop een politieagente, die op die dag was opgeroepen om het ongeval af te handelen, zich tegenover hem zou hebben gedragen. Cameron beweert dat hij zich door haar al langer onheus bejegend voelt en dat recente ontmoetingen de spanning verder hebben opgevoerd.

Zo vertelt hij dat hij eerder deze week op de markt en later ook in een winkel opnieuw met de agente werd geconfronteerd. Volgens zijn relaas begon de vrouw hem in de winkel in aanwezigheid van meerdere personen uit te schelden. Cameron zegt dat hij daarop verbaal heeft gereageerd, waarna de agente zou zijn weggelopen en korte tijd later zou zijn teruggekeerd. Juist dat moment ervoer hij als bijzonder bedreigend, omdat zij volgens hem terugkwam met een tas aan haar zij, wat bij hem de indruk wekte dat de situatie verder kon escaleren.

Cameron benadrukt dat hij zich niet vrijwillig in de publiciteit begeeft, maar naar buiten treedt omdat hij wil laten zien hoe ernstig hij de situatie ervaart. Hij stelt dat hij zich niet vrij meer voelt en vreest dat zijn klachten niet serieus worden genomen. Volgens hem is er bovendien sprake van ongelijke behandeling, omdat de politieagente in zijn ogen bescherming geniet, terwijl hijzelf als burger steeds van het kastje naar de muur zou zijn gestuurd.

In het interview uitte Cameron ook kritiek op de behandeling van zijn eerdere melding. Zo noemde hij meerdere politiefunctionarissen van wie hij zegt dat zij hem onvoldoende hebben geholpen of niet bereikbaar waren. Tegelijk sprak hij zijn waardering uit voor enkele agenten die hem volgens hem wel correct te woord stonden en hem de weg wezen in het verdere proces.

Hij wees er verder op dat uit de stukken in de verkeerszaak volgens hem blijkt dat hij niet als veroorzaker, maar als benadeelde is aangemerkt. Dat gegeven sterkt hem in zijn overtuiging dat hij eerder ten onrechte in een kwaad daglicht is gesteld. Juist daarom begrijpt hij naar eigen zeggen niet waarom hij later opnieuw met spanningen en confrontaties werd geconfronteerd.

De man zegt inmiddels ook aangifte te hebben gedaan bij de politie van Flora. Daarnaast hoopt hij dat camerabeelden van de winkel waar het recente incident zich zou hebben afgespeeld, meer duidelijkheid kunnen geven over wat zich daar precies heeft voorgedaan. Cameron vertrok kort na het interview naar het buitenland in verband met de uitvaart van zijn oudste zus, maar liet weten dat hij verwacht dat de autoriteiten de zaak verder oppakken.

Aan het slot van het gesprek deed hij een dringend beroep op de korpschef en de Surinaamse minister van Justitie en Politie om zich persoonlijk over de kwestie te buigen. Volgens hem is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt en dat eventueel misdragen van politiefunctionarissen niet zonder gevolgen blijft. Daarbij benadrukte hij dat volgens hem dergelijke incidenten het vertrouwen van burgers in de politie kunnen schaden.

De interviewer gaf aan dat het om het verhaal van Cameron gaat en dat wederhoor nog zal worden toegepast. Er is in het gesprek aangekondigd dat zal worden geprobeerd ook de andere zijde om een reactie te vragen.