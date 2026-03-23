Eerste KPS-woordvoerder Ronald Gajadhar op 80-jarige leeftijd overleden

Ronald ‘Ro’ Gajadhar, de eerste woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS), is zondag 22 maart 2026 op 80-jarige leeftijd overleden. De gepensioneerde hoofdinspecteur werd thuis levenloos in zijn bed aangetroffen door zijn echtgenote.

Gajadhar, geboren op 25 september 1945 in Paramaribo, trad op 20 april 1965 als rekruut in dienst van het toenmalige Korps Gewapende Politie. Na functies bij onder meer de straatdienst, Domburg, de districtsrecherche, de Narcotica Brigade, CID en de stadsrecherche, kreeg hij in maart 1986 van korpschef Paul Monsels de opdracht om als politievoorlichter op te treden en een persafdeling voor de politie op te zetten.

Daarmee drukte hij een blijvend stempel op het korps en groeide hij uit tot een bekend gezicht binnen de Surinaamse samenleving. Onder moeilijke omstandigheden legde hij de basis voor wat later de Publiciteits- en Informatiedienst van de politie zou worden, die in 1989 operationeel werd.

Ook na zijn vervroegd pensioen in 2004 bleef Gajadhar actief. Zo hielp hij bij het opzetten van het instituut van de persofficier bij het Surinaamse Openbaar Ministerie en werkte hij later als consultant op het ministerie van Justitie en Politie.

Een jaar geleden bracht het Surinaamse maandblad Parbode Magazine een uitgebreid artikel uit over Gajadhar met de titel ‘Mi ben lobi a wroko gevaarlijk‘

Met het overlijden van Gajadhar verliest Suriname een markante oud-politiefunctionaris die een pioniersrol vervulde in de politievoorlichting en communicatie binnen de justitiële keten. Foto via Parbode Magazine (c)