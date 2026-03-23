Buurt grijpt in: inbreker met masker op heterdaad gepakt

Een woninginbreker is in de vroege ochtend van donderdag 19 maart in Para op heterdaad betrapt en kort daarna met hulp van omstanders aangehouden. De verdachte was gemaskerd en hing volgens de bewoonster al met zijn bovenlichaam in de woning toen hij werd ontdekt.

De politie van Paranam rukte uit naar de Johannes Amelostraat in Suriname na een melding van inbraak in een huis. Toen agenten arriveerden, bleek de verdachte inmiddels al te zijn overmeesterd.

Volgens de aangifte werd de bewoonster in de vroege ochtend gealarmeerd door geluiden bij een raam van haar woning. Toen zij poolshoogte nam, zag zij een man in een zwarte jas en met een zwart masker, die zich al deels door het raam naar binnen had gewerkt. De indringer wist een tas mee te nemen en sloeg vervolgens op de vlucht.

De vrouw waarschuwde direct haar partner, die luid om hulp riep. Mensen die zich op het terrein bevonden, schoten daarop te hulp en wisten de verdachte staande te houden totdat de politie arriveerde.

De gestolen tas werd later teruggevonden op het erf. Bij verder onderzoek stuitte men ook op een gascilinder die langs de weg was gezet en vermoedelijk klaarstond om eveneens te worden meegenomen.

De aangehouden man is overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is in handen van de Recherche Regio Midden.