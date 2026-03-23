Automobilist knalt op stilstaande truck aan de Tjon A Kietweg

De bestuurder van een witte Toyota Corolla Station is zondagavond rond 23.00u hard in botsing gekomen met een stilstaande truck met oplegger aan de Tjon A Kietweg in Suriname.

Volgens de eerste informatie verloor de automobilist de controle over zijn voertuig, waarna hij tegen de achterkant van de truck reed.

Hoewel niemand gewond raakte, liep de Toyota aanzienlijke schade op. Getuigen vermoeden dat de bestuurder onder invloed van alcohol was.

De politie van Livorno nam de man mee voor onderzoek. Daarbij werd onder meer worden nagegaan of hij inderdaad had gedronken en of hij beschikt over een geldig Surinaams rijbewijs.