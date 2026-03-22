Wereldwaterdag zet druk op SWM-opgave: modernisering en uitbreiding drinkwatervoorziening in volle gang

Vandaag is het Wereldwaterdag en vestigt de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) nadrukkelijk de aandacht op een thema dat voor Suriname van levensbelang is: het veiligstellen van voldoende schoon drinkwater, nu én in de toekomst. Hoewel het land beschikt over grote zoetwatervoorraden, waarschuwt het waterbedrijf dat dit geen reden is om achterover te leunen. Juist het duurzaam beheren van die natuurlijke rijkdom blijft volgens de SWM noodzakelijk.

De boodschap komt op een moment waarop de samenleving jaarlijks op 22 maart stilstaat bij Wereldwaterdag, een initiatief van de Verenigde Naties om wereldwijd meer bewustzijn te creëren over het belang van zoet water. Voor Suriname betekent dat volgens de SWM niet alleen waardering voor de beschikbare watervoorraden, maar vooral de plicht om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook toegang houden tot schoon en veilig drinkwater.

Tegen die achtergrond benadrukt het bedrijf dat dagelijks wordt gewerkt aan de productie en distributie van betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd lopen er meerdere strategische projecten die de watervoorziening verder moeten versterken, moderniseren en uitbreiden.

Een van de belangrijkste trajecten is het Water Supply Modernization Program (WSMP), dat wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB). Binnen dit programma wordt onder meer gewerkt aan het terugdringen van zogeheten Non Revenue Water, oftewel waterverlies. Daarnaast richt het project zich op de rehabilitatie en uitbreiding van het productiestation Helena Christina, institutionele versterking en bredere modernisering van de organisatie. Ook het SWM-laboratorium, dat zich momenteel in het traject bevindt voor ISO 17025-accreditatie, zal in dit kader worden vernieuwd.

Daarnaast is ook het Water Supply Infrastructure Improvement Project (WASIIP) volop in uitvoering. In de afgelopen week hield de SWM hiervoor twee stakeholdersmeetings in Wanica en Marowijne. In deze districten staan respectievelijk de rehabilitatie van het productiestation aan de Van Hattemweg en de modernisering van het productiestation in Moengo op de agenda. Dit project wordt gefinancierd door de Agence Française de Développement (AFD) en de Europese Unie.

Naast deze concrete projecten investeert de SWM ook in het vergroten van de drinkwaterproductiecapaciteit en in duurzame initiatieven via internationale samenwerkingsverbanden. Die inspanningen zijn gericht op lange termijn waterbeheer, beleidsontwikkeling en het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn rond watergebruik.

Ook binnen de eigen organisatie wordt gewerkt aan de toekomst. De maatschappij zet in op training van personeel en technologische vernieuwing, met als doel de drinkwatervoorziening beter bestand te maken tegen toekomstige uitdagingen.

Bij de herdenking van Wereldwaterdag doet de SWM bovendien een oproep aan de samenleving om bewust en zuinig om te gaan met drinkwater en zorgvuldig om te springen met de beschikbare waterbronnen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het thema Water & Gender.

Volgens de directie is water een kostbare natuurlijke hulpbron die niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. De maatschappij benadrukt dat gezamenlijke inspanningen van bedrijf, overheid en samenleving nodig blijven om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te waarborgen. Met andere woorden: ook in een waterrijk land als Suriname telt uiteindelijk iedere druppel.