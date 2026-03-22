Wanica Centrum grijpt hard in: bromfietsen met drukpijpen in beslag genomen

Districtscommissaris Ravi Bhattoe van Wanica Centrum luidt de noodklok over de situatie in delen van het district, waar bewoners de afgelopen tijd te maken hebben gehad met aanhoudende overlast. Volgens de districtscommissaris is de toestand zodanig uit de hand gelopen dat rust in de woonomgeving al geruime tijd ver te zoeken is.



Aanleiding voor de waarschuwing is de opeenstapeling van klachten over achtergelaten afval, harde muziek en gevaarlijk rijgedrag van zowel bromfietsers als automobilisten. Vooral het gebrek aan rekening met omwonenden baart de districtscommissaris grote zorgen. Hij noemt de ontstane situatie onverantwoord.



De ernst van de overlast bleek volgens de autoriteiten in Suriname ook in de nacht van 20 maart, toen de politie op meerdere locaties moest ingrijpen vanwege grote samenscholingen. Tijdens dat optreden zijn verschillende bromfietsen in beslag genomen. Het ging daarbij om voertuigen die waren uitgerust met extreem luidruchtige uitlaten, in de volksmond bekend als drukpijpen.



Volgens Bhattoe is de maat nu vol en kan de huidige gang van zaken niet langer worden voortgezet. Met het oog op orde en veiligheid zal de viering van Bodo en Leydorp daarom voortaan op een andere manier moeten worden aangepakt. Daarbij zal een bestuur moeten worden ingesteld dat de verantwoordelijkheid krijgt voor het opruimen van afval, het terugdringen van geluidsoverlast en het bewaken van de openbare orde.



De districtscommissaris stelt dat de situatie met de dag verslechtert en dat steeds minder rekening wordt gehouden met de leefomgeving van anderen. Als die ontwikkeling aanhoudt, zal de politie volgens hem genoodzaakt zijn nog harder op te treden. Dat noemt hij onwenselijk, maar volgens hem wel noodzakelijk wanneer regels stelselmatig worden genegeerd.



De politie zal zich de komende periode daarom nadrukkelijk richten op het tegengaan van samenscholing, geluidsoverlast en gevaarlijk of storend verkeersgedrag. Tegelijkertijd doet Bhattoe een dringend beroep op bewoners om overlast niet te laten passeren, maar die onmiddellijk te melden bij het politiebureau in hun ressort of via het Command Center op 115.