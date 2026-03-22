Van Dijk-Silos: “Ze begrijpen niet eens wat het probleem is”

Jurist en oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos vraagt zich af hoe een college van bestuur een geweldige versterking betekent voor het Openbaar Ministerie (OM).

“Ik heb geen problemen met het aantal van vier advocaten-generaal, maar het zijn geen eilandjes. Je moet kijken naar het totale OM. Er is een systeem ingebouwd. Er zitten structuren in. Wanneer je vier advocaten-generaals hebt, dan moet het wel duidelijk zijn dat je genoeg ‘manpower’ voor ze hebt. Dus voldoende officieren, hoofdofficieren en substituut-officieren om body te geven aan de bevoegdheid voor elke advocaat-generaal.

Dat hoor je niet. Je hoort alleen college van bestuur en de pg is hoofd. Dat is niet het probleem. Ze begrijpen niet eens wat het probleem is en hoe die kritieken zijn geweest op het eerste ontwerp”, zei Van Dijk-Silos in het programma Bakana Tori.

Volgens de jurist is bij het eerste ontwerp door veel personen erop gewezen om ook te kijken naar het Korps Politie Suriname (KPS), omdat politierapporten doorslaggevend zijn bij de vervolging van verdachten.

Van Dijk-Silos vindt dat er vooral naar de structuur van het OM moet worden gekeken, omdat er daar ook een tekort is aan officieren en hoofdofficieren. “Het tekort zit niet in de leiding, maar in het totaal. Men heeft het OM niet behoorlijk geëvalueerd om met zulke ingrijpende voorstellen te komen”, stelde zij.

Van Dijk-Silos vindt het overig een rommel dat de procureur-generaal volgens dit voorstel maar voor vijf jaar benoemd zal worden en dan in aanmerking kan komen voor een verlenging van nog eens vijf jaar.

“Wie benoemt de pg? Dat is de politiek! De regering! Dan krijg je juist een afhankelijke pg voor vijf jaren. Een pg die hard zijn best gaat doen om de regering tevreden te stellen, zodat die de verlenging van vijf jaren ook kan krijgen. Het systeem dat we hadden moet versterkt worden, maar je kan het niet…ik herken een soort Amerikaans model in dat ding van vijf jaar. Want daar verandert de hele rechterlijke macht, zodra een regering zich wijzigt. Maar dan praten we over een heel volwassen land met een ander systeem en andere waarborgen”, aldus Van Dijk-Silos.