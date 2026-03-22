Ten Cate jaagt op voetbalwonder met Suriname: ‘WK halen zou het allermooiste cadeau zijn’



Henk ten Cate en de technische staf van Natio zijn afgelopen nacht in Mexico gearriveerd en klaar om alles in gereedheid te brengen richting de belangrijke wedstrijd tegen Bolivia, op donderdag 26 maart 2026.

Voor Ten Cate draait zijn avontuur als bondscoach van Suriname om veel meer dan alleen voetbal. De 71-jarige trainer wil het land van zijn familiegeschiedenis iets bijzonders teruggeven en hoopt dat te doen met het grootste cadeau dat denkbaar is: een eerste WK-deelname ooit voor Natio.

Dat doel moet de komende dagen vorm krijgen in een allesbeslissende play-offfase. Suriname treft op donderdag eerst Bolivia. Bij winst wacht op dinsdag 31 maart Irak. Het mini-toernooi wordt afgewerkt in Guadalupe, een voorstad van Monterrey, in de deelstaat Nuevo León in het noordoosten van Mexico. De inzet is enorm, maar de voorbereiding is allesbehalve ideaal.

Ten Cate moet in extreem korte tijd iets smeden van een selectie die hij nauwelijks op het trainingsveld heeft kunnen voorbereiden. Voor het eerste duel is er slechts een paar dagen aan voorbereidingstijd in Mexico, terwijl een deel van de spelers pas kort voor de wedstrijd aansluit.

Juist dat maakt de opdracht zo opvallend: Suriname staat voor de grootste voetbaluitdaging in zijn geschiedenis, terwijl de nieuwe bondscoach amper tijd heeft om zijn ploeg echt te kneden.

Toch laat Ten Cate zich daar niet door verlammen. Achter de schermen is al wekenlang hard gewerkt om de selectie klaar te stomen schrijft De Telegraaf. Via Zoom-gesprekken, individuele sessies en overleg per linie heeft hij geprobeerd zijn ideeën over te brengen. Op die manier heeft hij toch geprobeerd zijn stempel op de ploeg te drukken, ondanks het gebrek aan gezamenlijke trainingsuren.

Daarbij leunt hij op een staf waar hij bijzonder lovend over is. Volgens Ten Cate beschikt Suriname over mensen die tot in detail werken met beelden, situaties en analyses. Namen als Winston Bogarde, Jimmy Floyd Hasselbaink, inspanningsfysioloog Laurens Ebben, keeperstrainer Bart Tinus en assistent Ryan Koolwijk noemt hij nadrukkelijk als krachten die Suriname een extra impuls moeten geven in deze beslissende fase.