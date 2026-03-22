Snelheidsduivel crasht met Mark X tegen boom

Een Mark X is afgelopen nacht van de Oost-Westverbinding gevlogen en tegen een boom op een perceel gecrasht. Het eenzijdige ongeval vond plaats in de omgeving van pompstation GOw2 te Meerzorg.

Volgens omstanders reed de bestuurder met hoge snelheid over de weg en verloor hij op een bepaald moment de controle over het stuur, met het ongeval als gevolg.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen.