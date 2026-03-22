Slecht ter been echtpaar in diepe nachtrust overvallen door gewapende rovers

Een echtpaar is in de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag 21 maart op brute wijze overvallen terwijl het lag te slapen. Vier gemaskerde en gewapende criminelen drongen een woning in een zijstraat van de Pontbuitenweg in Suriname binnen en maakten daarbij onder meer sieraden, telefoons en gascilinders buit.

De 67-jarige E.D. vertelde aan Waterkant.Net dat zij samen met haar 69-jarige partner alleen thuis was en sliep, toen de overvallers via de geforceerde achterdeur het huis binnendrongen. Niet lang daarna werd ook de slaapkamerdeur ingetrapt en stonden de vier rovers plotseling voor hen.

Toen de vrouw uit paniek begon te schreeuwen, kreeg zij van één van de daders een klap in het gezicht. Volgens E.D. riepen de overvallers: “Pe a moni de, pe a gowtu de”, terwijl zij onder bedreiging met vuistvuurwapens de slaapkamer doorzochten.

Daarbij werden sieraden, mobiele telefoons en een tablet alsook twee gascilinders en andere nog op te geven goederen meegenomen.

Volgens de vrouw moeten de daders met een voertuig zijn gekomen, omdat zij tijdens de overval het geluid van een draaiende motor hoorde.

Het slachtoffer gaf verder aan dat zowel zij als haar partner slecht ter been zijn en afhankelijk zijn van krukken. Juist daardoor heeft de gewelddadige woningoverval extra hard ingehakt. Met name de vrouw zegt zwaar getraumatiseerd te zijn en zich zelfs op haar eigen balkon niet meer veilig te voelen.

De Surinaamse politie heeft inmiddels de aangifte opgenomen en is bezig met het opsporen van de vier verdachten.