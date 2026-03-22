Politieauto zwaar beschadigd bij aanrijding te Zorg en Hoop

Een Isuzu D-Max van het Korps Politie Suriname is zaterdagmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een aanrijding met een Nissan X-Trail op de kruising van de Madeliefjes- en Sapotillestraat.

Vernomen wordt dat de bestuurder van de X-Trail op de kruising de rijbaan van de politieauto heeft doorkruist, met de aanrijding als gevolg. Na de botsing is de wagen van de veroorzaker tegen een EBS-mast en een stilstaand Hyundai busje tot stilstand gekomen.

Eén persoon uit de X-Trail raakte gewond en werd met de ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De pick-up en de X-Trail waren niet meer rijdbaar en werden door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De ressortpolitie heeft de zaak in onderzoek.

