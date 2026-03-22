Notch-spelers krijgen SRD 20.000 en iPhone 17 bij zege op Robinhood

In de Suriname Major League staat vandaag het beladen duel tussen de ongeslagen koploper Robinhood en Notch op het programma. Waar Robinhood dit seizoen indruk maakt met een foutloze reeks, beleeft Notch een wisselvallige campagne, ondanks meerdere trainerswissels.

Vanuit Notch klinkt een duidelijke en geladen boodschap: “Vandaag staat er niet zomaar een wedstrijd op het programma… dit is persoonlijk.” De Moengonese club benadrukt dat het de laatste ploeg is die Robinhood in competitieverband wist te verslaan — en is vastbesloten dat kunststukje vandaag te herhalen.

De president van Notch heeft om zijn spelers tot het uiterste te motiveren maar liefst SRD 500.000 beschikbaar gesteld, uitsluitend bij winst.

Elke speler ontvangt bij de overwinning SRD 20.000 cash en een iPhone 17 Pro Max. Hun vertrouwde doelman, Marfier Hupsel, krijgt bovendien SRD 25.000 bij een clean sheet.

Ook de supporters worden niet vergeten. Bij een overwinning zal Notch alle wedstrijdshirts weggeven aan de fans. De selectie van Notch verbleef zaterdagavond al in Paramaribo ter voorbereiding op de kraker. Binnen de groep heerst maximale focus en concentratie.

Volgens Notch staat er meer op het spel dan alleen drie punten. Het gaat om trots, eer en het bewijs dat de ploeg nog altijd in staat is de grootste clubs van Suriname te verslaan.