Franse agente (21) ontvoerd te Saint-Laurent, naar Suriname gebracht en mishandeld

Een schokkende ontvoeringszaak heeft in het Oosten van Suriname voor grote beroering gezorgd. Een 21-jarige Franse agente van de grenspolitie werd vrijdagavond te Saint-Laurent ontvoerd, waarna zij door haar belagers per korjaal de Marowijnerivier werd overgebracht naar Suriname.

Volgens de beschikbare informatie werd de jonge politiefunctionaris na de overtocht naar een villa gebracht. Daar zou zij aan een boom zijn vastgebonden en herhaaldelijk zijn gegeseld (foto). Van de ontvoering circuleren inmiddels meerdere video’s op sociale media, wat de zaak extra veel aandacht heeft gegeven.

De jonge vrouw werd uiteindelijk zaterdag bevrijd. Daarbij speelde haar oom, die eveneens politieagent is, een directe rol. Hij haalde haar op en bracht haar terug naar Saint-Laurent.

Volgens de Franse autoriteiten wordt het slachtoffer inmiddels medisch begeleid. Haar leven is niet in gevaar. Daarnaast is met spoed slachtofferhulp ingeschakeld om haar verder op te vangen.

Over het motief achter de ontvoering bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Het Franse Openbaar Ministerie heeft laten weten dat in het lopende onderzoek voorlopig geen enkel spoor wordt uitgesloten.

Wel wordt in de berichtgeving melding gemaakt van een mogelijke link met een gewelddadig incident enkele dagen eerder, waarbij iemand voor een sportschool met een kapotgeslagen fles zou zijn aangevallen. Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat deze informatie afkomstig is van slechts één bron en daarom niet als vaststaand kan worden beschouwd.

Volgens de beschikbare gegevens staat intussen wel vast dat de zaak niets te maken heeft met de gespannen verkiezingssfeer in de hoofdstad van West-Frans-Guyana. Ook zou er geen verband zijn met drugshandel.

Het onderzoek naar de ontvoering en mishandeling is in handen van de onderzoeksafdeling van de Gendarmerie in Cayenne.