Dronken zoon valt bejaarde ouders aan en bedreigt hen met mes
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dronken zoon valt bejaarde ouders aan en bedreigt hen met mes

-

0
gevangenis suriname
Foto ter illustratie: man in gevangenis.

BODO PARTY

De 50-jarige E.D. is door de politie in Suriname aangehouden aan de Mozarweg, nadat hij zijn bejaarde ouders in dronkenschap met een mes had bedreigd en aangevallen.

Volgens de 78-jarige moeder was haar zoon aanvankelijk niet thuis. Later kwam hij in beschonken toestand aan en sloeg hard op de deur. Vervolgens bedreigde hij zijn moeder zonder enige aanleiding met de dood, waarna zijn 83-jarige vader tussenbeide kwam.

Werken in de Caribbean

De agressieve zoon gooide daarop een voorwerp naar het hoofd van zijn vader. Daarbij raakte deze gelukkig niet gewond.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en hield de verdachte ter plaatse aan. Hij werd vervolgens overgebracht naar politiebureau Latour. Na ontnuchtering is hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

shop now
Caribbean Paas Party

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival