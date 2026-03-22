Dronken zoon valt bejaarde ouders aan en bedreigt hen met mes

De 50-jarige E.D. is door de politie in Suriname aangehouden aan de Mozarweg, nadat hij zijn bejaarde ouders in dronkenschap met een mes had bedreigd en aangevallen.

Volgens de 78-jarige moeder was haar zoon aanvankelijk niet thuis. Later kwam hij in beschonken toestand aan en sloeg hard op de deur. Vervolgens bedreigde hij zijn moeder zonder enige aanleiding met de dood, waarna zijn 83-jarige vader tussenbeide kwam.

De agressieve zoon gooide daarop een voorwerp naar het hoofd van zijn vader. Daarbij raakte deze gelukkig niet gewond.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en hield de verdachte ter plaatse aan. Hij werd vervolgens overgebracht naar politiebureau Latour. Na ontnuchtering is hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.