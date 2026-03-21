Watch party in Villa Thalia Rotterdam voor cruciale WK-playoff van Suriname tegen Bolivia

Voetbalfans in Nederland krijgen op donderdag 26 maart 2026 de gelegenheid om de belangrijke WK-playoffwedstrijd tussen Bolivia en Suriname gezamenlijk te volgen, tijdens een speciale watch party in Villa Thalia in Rotterdam.

Het gaat om de halve finale van de FIFA World Cup Qualifiers Playoff. De deuren gaan die avond open om 22.00 uur, terwijl de aftrap van de wedstrijd om 23.00 uur staat gepland.

De avond wordt gepresenteerd onder de noemer “Natio Watch Party”, met de slogan “Bribi na krakti”. Daarmee wordt duidelijk ingezet op saamhorigheid en steun aan het Surinaamse nationale elftal in aanloop naar een belangrijk duel.

De watch party vindt plaats aan de Kruiskade 31 in Rotterdam, het adres van Villa Thalia. Supporters worden opgeroepen om aanwezig te zijn en gezamenlijk achter Suriname te staan tijdens deze beslissende krachtmeting tegen Bolivia.

De ticketverkoop verloopt via natiosu.ticksz.com.

Met de organisatie van deze avond lijkt vooral gemikt te worden op de Surinaamse gemeenschap en andere voetballiefhebbers in Nederland die het nationale team in een gezamenlijke en feestelijke sfeer willen aanmoedigen.