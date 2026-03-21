Vrouw met grote hoeveelheid valuta aangehouden op luchthaven Zanderij

Een 44-jarige Chinese vrouw is op vrijdag 20 maart aangehouden op de Johan Adolf Pengel International Airport wegens geldsmokkel.

De vrouw H.S. stond op het punt om met de SLM-vlucht van Suriname naar Nederland te vertrekken, toen bij een controle onregelmatigheden werden ontdekt in haar bagages.

Waterkant.Net verneemt dat bij nader onderzoek een bedrag van meer dan 100.000 aan valuta, bestaande uit euro’s en Amerikaanse dollars, werd aangetroffen.

Het geld is in beslag genomen en samen met de verdachte overgedragen aan de afdeling Fraude.

De vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Op grond van de Algemene Beschikking nummer 225, die gebaseerd is op de Deviezenregeling, is het per persoon verboden om bedragen van USD 10.000 of meer – of de tegenwaarde daarvan in andere converteerbare valuta – fysiek in of uit Suriname te voeren.