Van Samson verdedigt WIPA: “Dan hadden we elke dag een minister in de cel”

Parlementariër Cedric van Samson is het niet eens met de kritiek op de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers in Suriname (WIPA). Volgens de politicus gaat het er niet om dat zittende en gewezen politieke ambtsdragers door de WIPA superburgers worden. De wet functioneert volgens hem juist als controle om politieke vervolging te voorkomen.

“Het heeft er niet mee te maken dat je een superburger bent. Het is alleen een controle dat het niet gaat om een politieke vervolging. En dat moet het Openbaar Ministerie kunnen aantonen. Daarom wil het ook niet zeggen dat het in staat van beschuldiging stellen van een collega of gewezen minister al aanduidt dat de persoon schuldig is. Nee, je geeft toestemming dat die vervolging door mag gaan.

Ik heb een heleboel mensen horen schreeuwen dat die wet eigenlijk weg moet. Persoonlijk had ik er geen moeite mee, maar ik heb zoveel gehoord in de afgelopen vijf jaren over collega’s van mij, dat ik zelf bijna aangifte ben gaan doen. Maar later hoor je dat het niet zo is. Dus als het zo makkelijk was om een hoogwaardigheidsbekleder letterlijk op te sluiten op basis van een aangifte, dan hadden we elke dag een minister in de cel”, zei Van Samson in een interview op Stanvaste Radio.

Volgens de VHP’er kan iedereen beweren dat een minister heeft gestolen. Echter kunnen diezelfde personen geen concreet verhaal of bewijs leveren wanneer daarnaar wordt gevraagd. Hierdoor kan niet op alles worden afgegaan. Aan de andere kant ziet hij het verzoek niet specifiek als toestemming vragen om te kunnen vervolgen. Het gaat volgens hem erom dat de wetgevende instantie daarvan kennis draagt en dat dan de vervolging kan plaatsvinden.

Overigens vindt Van Samson dat voor of tegen stemmen over zo’n verzoek van de procureur-generaal in de zaken van Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad geen kwestie is van een gewetensvraag voor individuele DNA-leden.

“Het heeft niets te maken met je geweten. Al die DNA-leden die dat zeggen, proberen maar stoer te doen. Je bent gekozen en er is een partijstandpunt. Je gaat onderbouwen waarom, je onthoudt je van stemmen of je komt niet in de zaal. Dat zijn je individuele keuzes. Ik vind dat iedereen zich moet kunnen verantwoorden voor de rechter. Ik geloof erin dat als ik niets kwaads heb gedaan, ik dan zelf aan mijn partij ga vragen om me in staat van beschuldiging te stellen, zodat ik het kan bewijzen”, aldus Van Samson.