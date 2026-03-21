Stormloop op kaarten voor tour Amhali en Verveer: 43.000 tickets in 24 uur verkocht

De gezamenlijke theatertour van Najib Amhali en Roué Verveer blijkt nu al een groot succes. Sinds de start van de kaartverkoop op vrijdagmorgen om 10.00 uur zijn binnen 24 uur maar liefst 43.000 kaarten verkocht voor hun shows in het najaar.

De belangstelling was zo groot dat de kaartverkoop in eerste instantie moeizaam op gang kwam. Volgens Roué Verveer zorgde de enorme toestroom van bezoekers ervoor dat de websites waarop de tickets werden verkocht direct overbelast raakten en tijdelijk platlagen.

Ondanks die stroeve start kwam de kaartverkoop daarna alsnog goed op gang. Daardoor konden uiteindelijk toch heel veel mensen hun kaarten bemachtigen voor de gezamenlijke shows van de twee populaire comedians.

Amhali en Verveer reageren dankbaar op de massale belangstelling. Zij laten weten nu al veel vertrouwen en enthousiasme te voelen en kijken ernaar uit om er in het najaar samen met het publiek een groot feest van te maken.