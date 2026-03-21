Moskee en synagoge zij aan zij: bijzondere boodschap van eenheid tijdens Id-ul-Fitr in Paramaribo

Wat Suriname al jarenlang kenmerkt, werd opnieuw zichtbaar tijdens de viering van Id-ul-Fitr op vrijdag 20 maart 2026 aan de Keizerstraat: religies die niet tegenover, maar juist naast elkaar staan. Letterlijk én figuurlijk. Tijdens de feestelijke afsluiting van de ramadan in de moskee aan de Keizerstraat kreeg een bijzondere gast het woord: Jules Donk, voorganger en voorzitter van de Neve Shalom Synagoge.

De imam kondigde hem warm aan als ‘onze buurman’, een verwijzing naar de unieke ligging van de synagoge naast de moskee. De Neve Shalom Synagoge, een historisch houten gebedshuis uit 1835 (voltooid in 1842), vormt al decennialang het centrum van de joodse gemeenschap in Suriname en staat bekend om haar karakteristieke zandvloer en bijzondere locatie, pal naast de SIV-moskee.

In zijn toespraak benadrukte Donk de lange geschiedenis van verbondenheid tussen beide geloofsgemeenschappen. “Onze vriendschap gaat bijna een eeuw terug,” zei hij. Sinds de oprichting van de islamitische gemeenschap in 1927 en de bouw van de moskee op deze plek, is er volgens hem sprake van een hechte band van vriendschap en saamhorigheid.

Met respect sprak hij over de ramadan en de discipline die daarbij komt kijken. “Na dertig dagen van spirituele reflectie en toewijding viert u vandaag de voltooiing van de ramadan. Wij kijken met groot respect naar de liefdadigheid binnen uw gemeenschap.” Hij verwees daarbij ook naar het concept van zakat, dat volgens hem overeenkomsten vertoont met waarden binnen de joodse traditie.

In een wereld waarin verdeeldheid, oorlog en geweld vaak de boventoon voeren, noemde Donk de nabijheid van de moskee en synagoge ‘van onschatbare waarde’. Volgens hem is het samenleven als buren en geloofsgemeenschappen een krachtig voorbeeld van hoe het ook kan.

Hij riep de aanwezigen op om Id-ul-Fitr niet alleen te zien als het einde van de vastenmaand, maar ook als een moment van herbevestiging van gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Laat dit feest ook een bevestiging zijn van onze inzet voor een vreedzame samenleving.”

De boodschap van eenheid en respect werd afgesloten met een wens die meerdere werelden samenbracht: “Moge God ons allen vrede schenken — shalom, salam aleikum.”

De bijeenkomst onderstreepte opnieuw de bijzondere positie van Suriname, waar verschillende religies en culturen niet alleen naast elkaar bestaan, maar elkaar ook actief opzoeken en versterken.