Melvin Pinas officieel voorgedragen voor benoeming tot korpschef

De weg lijkt vrijgemaakt voor commissaris van politie Melvin Pinas om definitief de hoogste positie binnen het Korps Politie Suriname (KPS) te gaan bekleden. De huidige waarnemend korpschef is bij presidentieel besluit, met ingang van donderdag 16 april 2026, officieel voorgedragen voor benoeming tot korpschef.

Met die voordracht komt een belangrijke stap in het formele traject rond de leiding van het politiekorps nadrukkelijk in beeld. Voordat Pinas daadwerkelijk als korpschef kan worden benoemd, zal hij eerst bij resolutie worden bevorderd tot hoofdcommissaris van politie. Daarmee wordt niet alleen zijn voordracht bekrachtigd, maar ook de rang gecreëerd die hoort bij het ambt dat hij moet gaan vervullen.

Rond het benoemingsproces is inmiddels ook een speciale commissie ingesteld. Die moet erop toezien dat het traject ordelijk en zorgvuldig verloopt. De commissie is belast met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor zowel de benoeming als de formele aanstelling van de nieuwe korpschef.

De officiële voordracht van Pinas markeert daarmee een beslissende fase binnen de top van het KPS. Hoewel de benoeming nog verder moet worden afgehandeld, is duidelijk dat de waarnemend korpschef nu formeel naar voren is geschoven om definitief de leiding over het korps op zich te nemen.

Over het verdere verloop van het proces zal op een later moment meer informatie worden verstrekt.