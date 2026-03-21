Man overleden tijdens bodoviering bij woning

Een bodoviering is vrijdagavond tragisch geëindigd bij een woonadres aan de Altonaweg in Suriname.

Tijdens het samenzijn viel een man op een gegeven moment bewusteloos neer. Hij reageerde niet meer, waarna een ambulance werd ingeschakeld.

Bij aankomst constateerde het medisch team dat de man geen tekenen van leven meer vertoonde. Reanimatiepogingen waren niet meer effectief.

De politie werd vervolgens gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Het slachtoffer is overleden aan een natuurlijke oorzaak.

Het lichaam van de overledene is door een ingeschakeld uitvaartbedrijf overgebracht naar een mortuarium.

De politie heeft het lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.