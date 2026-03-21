Man met verward en afwijkend gedrag steekt nicht in rug

De 33-jarige verdachte Gideon P. is vrijdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij zijn nicht met een mes in de rug zou hebben gestoken aan de Bahadoerweg.

Volgens de familie vertoonde de verdachte al geruime tijd verward en afwijkend gedrag. In het kader van het onderzoek werd de assistentie ingeroepen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), dat de verdachte heeft overgebracht naar het politiebureau Latour.

Het slachtoffer, K.T. (25), werd na de steekpartij door familieleden naar de Huisartsen Spoedpost aan de Nieuw Weergevondenweg gebracht. Zij verklaarde dat haar neef haar zonder enige aanleiding heeft aangevallen en haar in de rug heeft gestoken.

Daarnaast gaf het slachtoffer aan dat de verdachte haar in het verleden meerdere keren met de dood heeft bedreigd. Ondanks eerdere aangiften zou hij toen niet zijn aangehouden. Volgens haar vertoont de verdachte al langere tijd verward gedrag.

Verder verklaarde zij dat de moeder van de verdachte door de politie is verwezen naar het Psychiatrisch Centrum Suriname voor behandeling en begeleiding van haar zoon.

Het slachtoffer vreest dat de verdachte zijn bedreigingen in daden zal omzetten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Gideon P. in verzekering gesteld.