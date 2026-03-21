Kapper beroofd en alsnog beschoten door vluchtende dader die buit laat liggen

Aan de Leo Eliazerstraat in Suriname is vrijdagavond 20 maart een man beschoten. Het slachtoffer liep een schotwond op en werd door omstanders naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Na de melding ging de politie ter plaatse en vernam van omstanders dat zij een schot hadden gehoord. Kort daarna zagen zij een man rennen in de richting van een andere man op een bromfiets aan de Orleanestraat, waarna beiden wegreden.

Uit het eerste onderzoek van de Surinaamse politie kwam naar voren dat het slachtoffer een kapper is. Hij bevond zich in zijn zaak toen een onherkenbare man met een hoody en een helm plotseling binnenstond en onder bedreiging van een vuurwapen om geld riep.

De kapper vroeg in eerste instantie welk geld werd bedoeld, maar nadat de man herhaaldelijk agressief bleef aandringen, gooide hij een tas met de dagopbrengst naar hem toe.

De overvaller pakte de tas en rende weg, maar draaide zich plotseling om en loste een schot op het slachtoffer. Daarna gooide hij de tas weg en rende in de richting van zijn kompaan, die op een gereedstaande bromfiets wachtte.

De twee mannen verdwenen op de brom in onbekende richting. De politie heeft de merkwaardige zaak in verder onderzoek.