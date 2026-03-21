Jogi vraagt zich af hoe lang price cap op brandstof stand zal kunnen houden

Parlementariër Mahinder Jogi vraagt zich af hoe lang het besluit van de regering in Suriname om de brandstofprijzen voorlopig te stabiliseren via een price cap nog stand zal kunnen houden, wanneer de prijs van een vat ruwe olie op gegeven moment boven de 150, 200 of 300 US dollars stijgt. Hierdoor zou de government take, die nu als compensatie wordt gebruikt, op gegeven moment helemaal komen weg te vallen.

Volgens hem was het daarom beter geweest als de regering dit voorstel eerst ter discussie aan De Nationale Assemblee (DNA) had voorgelegd, waardoor er samen naar een oplossing gezocht kon worden.

“Want dan ga je die hele government take weghalen. Hoeveel derf je dan als land? Heb je geen andere mogelijkheden? Het is geen goed doordachte oplossing. En dit is typisch voor een NDP-regering. Ze weten niet om te gaan met geld. Elke keer weer…en het is geen verwijt, maar het zijn feiten”, zei Jogi in een interview op radio Awaaz.

De VHP’er voerde aan dat de NDP ook tijdens de regeerperiodes van oud-president Desi Bouterse bewezen heeft dat zij de economie in helemaal kapot heeft geslagen en de staatsschuld explosief is gestegen. Dat gebeurde volgens hem zowel tijdens de periode van de staatsgreep, de regeerperiode van Jules Wijdenbosch en de tien jaren regeerperiode van Bouterse.

Jogi benadrukt het belang van dialoog. Als voorbeeld noemt hij de regeringsovername in 2020 van de regering onder leiding van de VHP waar de Covid-19 pandemie heerste en het land al in een financiële crisis zat. Om te gaan naar de schuldherschikking werd er ook eerst een herstelplan opgesteld dat eerst uitgebreid in DNA behandeld en goedgekeurd is.

“De tijd van Napoleon en Hitler zijn voorbij. Politieke partijen praten met elkaar. Verstandige mensen communiceren met elkaar. Met dat goedgekeurde herstelplan is de regering op pad geweest. Er is continu dialoog geweest met politieke partijen en maatschappelijke groeperingen. Dat is het verschil. Dit is niet een probleem van de coalitie alleen, maar van ons allen”, aldus Jogi.