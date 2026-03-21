Inzittenden busje mishandeld, beroofd, meegenomen en elders achtergelaten

Twee inzittenden van een busje zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 maart het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in Suriname. De slachtoffers werden gewond aangetroffen langs de Helena Christinaweg, ter hoogte van de Poerwodadiweg.

De politie ontving aanvankelijk een melding van een aanrijding aan de Magentakanaalweg waarbij drie bromfietsers en een Noah busje betrokken zouden zijn. Volgens de eerste informatie zou de bestuurder van het busje na de aanrijding zijn doorgereden en door omstanders klem zijn gereden aan de Helena Christinaweg.

Bij aankomst constateerde agenten echter een andere situatie. Twee mannen lagen gewond langs de weg en waren niet goed aanspreekbaar. De slachtoffers zijn per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er geen sprake was van een aanrijding, maar van een gewelddadige beroving. Een groep criminelen zou de mannen hebben mishandeld, beroofd van hun busje en andere nog op te geven goederen, waarna zij langs de weg werden achtergelaten. De slachtoffers werden in het voertuig meegenomen.

De politie van Santo Boma heeft de zaak overgedragen aan de recherche, die het onderzoek voortzet. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.