Bromfietser vlucht voor politie en valt na botsing met twee voertuigen

Een vluchtpoging van een bromfietser is vrijdagavond volledig misgelopen aan de Waterkant in Suriname. De wegpiraat reed samen met een groep bromfietsers met hoge snelheid en vertoonde roekeloos rijgedrag op de weg.

De groep werd door de politie, die ter plaatse was voor ordehandhaving, gesommeerd te stoppen, maar het merendeel koos ervoor weg te rijden.

De bromfietser in kwestie keerde plotseling op de weg en reed met hoge snelheid tegen de rijrichting in, in de richting van De Nationale Assemblée, om aan de sterke arm te ontkomen.

Tijdens deze gevaarlijke vluchtpoging botste hij tegen twee aankomende personenauto’s, waarna hij samen met zijn bijrijder ten val kwam op het wegdek. De politie hield de verdachten meteen staande.

De bromfiets werd in beslag genomen en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Beide betrokken voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

Op het moment van schrijven is de politie bezig met het treffen van verdere maatregelen tegen de wegpiraat.

