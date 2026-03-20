Vrouw (43) vermoedelijk door verstikking overleden bij verzwegen beginnende brand

In Suriname wordt een 43-jarige vrouw vandaag gecremeerd nadat ze afgelopen maandag om het leven kwam aan de Vierde Dwarsweg. De vrouw werd bewusteloos aangetroffen op het erf voor haar woning.

Na een melding ging de politie van Livorno ter plaatse en trof het slachtoffer zonder tekenen van leven aan. Een ingeschakelde arts stelde vervolgens het overlijden vast.

Van familieleden en buurtbewoners is vernomen dat het slachtoffer vermoedelijk door verstikking is overleden als gevolg van rookontwikkeling bij een beginnende brand. Opvallend in deze zaak is dat de familie van het slachtoffer heeft nagelaten de politie door te geven dat er sprake was van brand.

Uit verklaringen blijkt dat een een peuter, zijnde een kleinkind van de vrouw, een matras en een zak met kleding in brand had gestoken. De brand zou in een vroeg stadium zijn ontdekt, waarna de brandende spullen door het slachtoffer snel naar buiten werden gebracht.

Volgens familieleden was de vrouw astmapatiënt en zou zij door de rookontwikkeling ademhalingsproblemen hebben gekregen. In een poging verlichting te zoeken, pakte zij een fles frisdrank en haar astmapomp. Zij liep naar buiten om frisse lucht te happen. Kort daarna zakte zij in elkaar en raakte bewusteloos. Hulp mocht echter niet meer baten.

De redactie van Waterkant.Net vernam van zowel de brandweer als de politie dat er geen melding is gemaakt van brand. De familie heeft mogelijk uit vrees niets over de brand gedeeld. Zij dachten dat het kind door de politie zou worden meegenomen. De officiële melding die bij de politie binnenkwam, betrof een vrouw die bewusteloos was.