USD 2 miljoen beschikbaar gesteld voor renovatie Torengebouw

Voor de renovatie van het markante Torengebouw in de historische binnenstad van Paramaribo is een bedrag van USD 2 miljoen beschikbaar gesteld. Dat blijkt uit een update van het Ministerie van Financiën en Planning in Suriname, dat bekendmaakt dat het pand wordt meegenomen in het Paramaribo Urban Rehabilitation Program II (PURP-2), een programma met een totale waarde van USD 30 miljoen dat in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt uitgevoerd.

Met de geplande aanpak wil de regering een van de karakteristieke gebouwen in de binnenstad niet alleen van verder verval behoeden, maar het ook een nieuwe, toekomstbestendige functie geven. Daarbij staat niet uitsluitend herstel van het historische pand centraal. Er wordt tegelijk gekeken naar een invulling die financieel rendement kan opleveren en een impuls kan geven aan het toerisme in Paramaribo.

De restauratie van het Torengebouw wordt volledig gefinancierd vanuit het PURP-2-project. In dat kader is het contract voor het ontwerp en de supervisie van de werkzaamheden inmiddels gegund en ondertekend met KDV Architects. Parallel daaraan voert de overheid, als eigenaar van het gebouw, gesprekken over de toekomstige bestemming en inrichting van het pand.

Volgens het ministerie wordt nadrukkelijk gestuurd op een gebruiksvorm die inkomsten genereert. Ook komt er een onderhoudsplan voor de fase waarin het gebouw na de renovatie operationeel moet zijn. Daarmee wil men voorkomen dat het pand na herstel opnieuw in verval raakt.

Opvallend is dat in de voorbereiding niet alleen naar de restauratie zelf wordt gekeken, maar ook naar de directe omgeving en risico’s rond het gebouw. Zo wordt aandacht besteed aan parkeerfaciliteiten, de problematiek rond dak- en thuislozen, brandpreventie en de uitwerking van een crisisplan.

Omdat verdere aantasting van het Torengebouw moet worden voorkomen, treffen de overheid en de IDB momenteel alvast voorbereidingen voor tijdelijke noodmaatregelen. Die ingrepen zijn gebaseerd op een technische beoordeling die tijdens de projectvoorbereiding is uitgevoerd. De eerste werkzaamheden staan gepland voor april 2026 en omvatten onder meer het afdichten van openingen, het verhelpen van lekkages en het stabiliseren van constructieve onderdelen waar dat noodzakelijk blijkt.

Deze tijdelijke ingrepen moeten het gebouw beschermen in de aanloop naar de volledige restauratie. De daadwerkelijke uitvoering van de restauratiewerkzaamheden moet uiterlijk in april 2027 beginnen, terwijl de volledige renovatie volgens planning in april 2028 afgerond zal zijn.

Met deze investering krijgt het Torengebouw na jaren van aandacht en voorbereiding uitzicht op een grootschalige opknapbeurt, waarbij erfgoedbehoud, stedelijke rehabilitatie en economische benutting nadrukkelijk met elkaar worden verbonden.